「2022台北國際旅展」（ITF）周五登場，台灣高鐵公司在國境開放之後再次祭出超值優惠，希望為年底國旅熱潮帶來另一波高峰！本次推出的「高鐵假期」超值優惠包括：「搭高鐵．送住宿」、「住宿、租車 加時不加價」、「不老玩家」三大主題產品，只要在旅展現場下單上述三項產品，每位旅客再送高鐵假期壹仟元抵用券乙張，使用TGo會員還享點數放大抵，此外，單筆滿5000元，就送「標準車廂對號座5折乘車券」2張，滿萬元就送4張，再加碼送「高鐵聯名盥洗包」乙份。

台灣高鐵於旅展期間銷售的「高鐵假期」三大指定產品，自即日起至12月29日購買，依高鐵車票佔位人數，贈送每人仟元旅遊抵用券，讓您可以抵用於下次購買「高鐵假期」的任一行程(可折抵出發日期至2023／3／31止之行程)，繼續出遊不間斷，同時，高鐵線上旅展也持續熱銷「國旅聯票8折起」、「飯店聯票65折起」等多項「冬遊饗食趣」優惠產品，讓您不用急著出國，也可在台灣用最優惠的價格繼續玩。歡迎無法親臨現場的旅客，12／29前透過高鐵線上旅展選購各項超值旅遊產品。

台灣高鐵參展攤位設在南港展覽館1樓J904區，為呼應本屆大會「永續旅遊」主題，今年特別導入綠色思維，攤位採開放式設計，更運用多項可重複使用之設備，並用數位影像取代大型輸出等，整體主軸以「高速慢活」的高鐵旅行特色為出發，鼓勵旅客搭乘最快速、最環保的綠色運具，「快快抵達、慢慢快活」。

同時融入台灣高鐵藝術計畫—「寶島隨身聽」的藝術元素，透過主題歌曲《慢慢快活》的輕快節奏，引領旅客在旅行的移動過程中，用音樂的美好繼續悠遊台灣；此外，今年高鐵攤位更連結了本屆首次參展的「台灣鐵道觀光協會」攤位，將阿里山林鐵火車的意象直接搬入會場，不僅突顯台灣高鐵希望成為鐵道旅遊領導品牌的願景，更積極結合鐵道同業，推動鐵道觀光旅遊蓬勃發展。