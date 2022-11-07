台灣高鐵公司今年再次從「2022台北國際旅展」眾多參展單位中脫穎而出，榮獲主辦單位頒發「最佳展館獎」，由台灣觀光協會會長葉菊蘭親自將此殊榮頒給台灣高鐵公司，由總經理鄭光遠代表接受。同時，旅展期間「高鐵假期」銷售也創下佳績，總計4天銷售金額較去年旅展成長超過五成以上，引領國旅熱潮。

今年是台灣高鐵公司第五度榮獲ITF頒發「最佳展館獎」，攤位整體融入綠色、環保的企業理念，大量運用開放式設計並提升可回收設備占比，不僅呼應「永續旅遊」的大會主題，更以「高速慢活」的高鐵旅行特色為出發，展現品牌精神。同時，與高鐵攤位融為一體的「台灣鐵道觀光協會」攤位，本次首度參展，也一舉榮獲大會今年特別頒發的「最佳永續獎」，為當前逐漸引領風潮鐵道觀光旅遊，添加更多環保永續的意義，希望鼓勵更多旅客透過各種鐵道運具間的無縫接駁，享受美好的綠色旅程。

高鐵列車是最具：低碳、永續、環保的「綠色運具」，新建車站也多次獲得「綠建築標章」；台灣高鐵公司近年更在企業各面向積極落實ESG思維。2021年獲得環保署「碳足跡標章」，每年為地球減少相當於 1615 座大安森林公園的二氧化碳量；太陽能發電設施則獲得「國家再生能源憑證」；2021年更首創國內交通運具發行10億元「可持續發展債券」，所募集資金將全數用於綠色投資及社會效益投資計畫。

台灣高鐵公司特別提醒，來不及在旅展期間現場搶購的民眾，可以把握12／29前機會，透過高鐵線上旅展網站購買包含：「搭高鐵．送住宿」、「住宿、租車 加時不加價」、「不老玩家」高鐵假期三大主題產品優惠方案。同時，「國旅聯票8折起」、「飯店聯票65折起」等多項「冬遊饗食趣」優惠產品也持續在線上旅展熱銷，歡迎旅客把握機會上網搶購，用最心動的價格買到最想要的行程。