由御盟集團投資經營的高雄晶英國際行館五周年慶推出「5禮晶賀」五項限時限量優惠，雙人入住御典侶驛住宿套券組，一組兩張住宿券14,198元享雙人養生晨食，三組加碼贈送下午茶買一送一券。而獲2022年米其林指南推薦Ukai-tei Kaohsiung，則以每張3,200元起之Ukai Kaiseki懷石餐券款待貴賓。位於行館28樓的雲垂樓酒吧，消費滿3,000元即贈炸物小點，11月全月每週五更享9折禮遇。

晶英國際行館亦攜手同屬御盟集團全台首創、全滿足酒店式公寓「御盟國際驛館」《AW Restaurant秋.星級現代法餐》，推出一泊二食極致食藝饗宴，雙人優惠11,699元起，同時，於晶英國際行館全館消費累積達一萬，更獨家享有《SS Pâtisserie夏．精品甜點珠寶》及《AW Cafe冬日極光咖啡館》500元貴賓抵用券。

御盟國際驛館歡慶開幕聯手《AW Restaurant秋。星級現代法餐》推出一泊二食住房專案優惠11,699元起，享平日雙人入住18坪起的御典侶驛市景大床房及雙人養生晨食，邀請貴賓置身華麗的秋日晚宴，於《AW Restaurant秋．星級現代法餐》品味絕妙的法式料理藝術饗宴。同時，於晶英國際行館亦推出全館消費滿一萬即贈《SS Pâtisserie夏．精品甜點珠寶》及《AW Caf冬日極光咖啡館》500元貴賓抵用券，「御盟國際驛館」以四季自然韻律為設計概念，展演春生、夏尋、秋慶、冬暖四季變幻的味蕾饗宴，為賓客打造饒富詩意的秋季極致款待獻禮。