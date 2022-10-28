國境解封後，高雄巨蛋冬季旅展28日起一連4天在高雄巨蛋盛大展出，出現睽違近2年旅展的盛況，民眾擠爆會場搶優惠。（柯宗緯攝）

國境解封後，高雄巨蛋冬季旅展28日起一連4天在高雄巨蛋盛大展出，出現睽違近2年旅展的盛況，民眾擠爆會場搶優惠。（柯宗緯攝）

國境解封後，高雄巨蛋冬季旅展28日起一連4天在高雄巨蛋盛大展出。（柯宗緯翻攝）

國境解封後，高雄巨蛋冬季旅展28日起一連4天在高雄巨蛋盛大展出，出現睽違近2年旅展的盛況，民眾擠爆會場搶優惠，旅行社業者祭出超殺優惠，其中日韓自由行最低1萬999元起，另「早鳥限定」800個旅遊福袋天天送，將抽出飯店住宿券，滿額再抽三天兩夜澎湖機票＋住宿。

此次旅展規模堪稱全年最大，品牌最齊全，包括可樂旅遊、五福旅遊、晴天旅遊、越竹航空等12家人氣品牌旅行社回歸參展；搶高 CP 值五星餐券也不容錯過，這次特別邀請H2O水京棧國際酒店、高雄福華飯店、承億酒店集團、義大天悅飯店、義大皇家酒店、世奇商旅等飯店餐券業者參展，老饕必入餐券超激省優惠任君選購。

可樂旅遊獨家推出：高雄出發-九州好好玩 4 日旅展價23800 起、高雄出發-曼谷夜泰美5日旅展價28000 起。五福旅遊再推出日本、韓國、東南亞最高第2人減 3000元、日韓自由行最低1萬999元起。

H2O Hotel 水京棧國際酒店獨家推出Ripple半自助式餐券，下殺 72 折，旅展價700元；京饌饗味餐券下殺68折，旅展價1799 元。

冬季將至，這次邀請台東知本金聯世紀酒店於全台旅展首次曝光「台灣溫泉飯店聯盟」聯盟票券每張只要 3500 元，即可選擇入住聯盟旗下溫泉業者有台中日光溫泉會泉、泰安觀止溫泉會館、惠來谷關、北投春天酒店、大板根森林溫泉酒店、台東鹿鳴溫泉酒店、陽明山天籟渡假飯店、享沐時光莊園渡假酒店及知本金聯等全台 8 家頂級溫泉飯店合。

值得一提的是，這次特別規畫800個福袋免費大放送，每日前 200名入場者即可參加抽獎，一連4天大獎為精美飯店住宿券。展覽期間至館內蓋章，蓋滿6個章，即可參加抽獎，大獎為承億集團住宿券；旅展全館消費滿額再加碼抽三天兩夜澎湖機票＋住宿／精美飯店住宿券。