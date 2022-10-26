承億酒店建築體透過空橋連通高雄市立圖書館總館。（柯宗緯翻攝）

高雄冬季旅展10／28至10／31在高雄巨蛋登場。承億集團也推出多項主打商品，旅展商品萬元有找，享承億五晚環島魅力旅程。此外，新開幕不久的高雄承億酒店一泊二食下殺2.2折起。

承億集團自2011年成立承億文旅品牌至今，已在全台6縣市插旗，這次主打「承億文旅五館環島住宿券」商品，包含承億文旅環島票券共5張標準雙人房住宿券，價格萬元有找只要9898元。

上述方案即可任選承億文旅旗下淡水吹風、台中鳥日子、桃城茶樣子、墾丁雅客小半島、花蓮山知道等5館入住；若再加上獲得最美飯店與最美房間雙冠榮譽的潭日月一館，僅需花費1萬2898元，就可享受原價4萬2100元的住宿體驗。

針對府開幕的承億酒店，24樓擁有全球唯一高空懸挑透明無邊際泳池，成為高雄最新熱門打卡點之一。此次高雄巨蛋旅展與線上旅展中，承億酒店更推出最受旅客喜愛的「經典和式雙人房一泊二食住宿券」套票，包含早餐以及酒店內「日全食餐廳」午／晚餐擇一，原價3萬4000元，旅展現場限定的優惠價7500元起，等同優惠下殺2.2折。

高雄承億酒店26樓之「日全食餐廳」，除了提供早餐，亦於午、晚餐時段提供半自助式餐飲服務。旅展中也提供餐券商品，「日全食」自助餐券5張套票，優惠價3900元（79折）。

另外購買10張餐券，除可享7500的77折優惠，再加碼贈送承億酒店餐廳「總價值1000元承億食足券」，滿足各界老饕們的味蕾，也邀請各界美食家一起體驗承億酒店打造的餐飲文化。

承億集團線上旅展也同時開跑，從10／28～11／13，文旅與酒店之官方網站都能選購，加入承億集團會員，即可獲得年度最超值的優惠通知。