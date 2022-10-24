豐邑集團旗下品牌─新竹喜來登、台中Moxy、台中逢甲商旅推出聯合住宿券，每張只要2300元。（新竹喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

台北國際旅展即將登場，各大飯店業者多搶先推出ITF線上旅展，新竹豐邑喜來登大飯店自10月26日至11月15日在飯店現場、官網同步販售「豐邑集團聯合住宿券」及多種餐券，讓民眾一次購足新竹、台中完美出遊的超值組合。

新竹喜來登表示，采悅軒中餐廳獨家研發32種沾醬、配料組合「八色脆皮片皮鴨」的吃法，每年推出「八色脆皮片皮鴨三吃券」都造成搶購，原價3058元，優惠價2380元，購買10張送「全鴨二吃券」1張。

「美饌餐飲優遊券」每張1800元，通用「盛宴自助餐廳」、「采悅軒中餐廳」、「迎月庭日式料理」、「大廳酒吧」，可折抵餐廳消費2200元，或任選「大廳酒吧燒烤美式豬肋排家庭餐」、「迎月庭日式料理雙人壽喜燒套餐」、「采悅軒中餐廳雙人組合餐」。

同時，首度推出下殺69折「盛宴自助雙人餐券」，每張1800元，可享用平日午餐2客或平日下午茶3客，或加價300至800元不等，享用假日下午茶3客、平日晚餐2客或假日午晚餐2客。

另外，還有新登場「迎月庭戰斧牛雙人套餐券」、「大廳酒吧雙人餐券」，可輕鬆享用雙人指定套餐。

「豐邑集團聯合住宿券」每張只要2300元，可任選新竹豐邑喜來登、台中豐邑Moxy、台中豐邑逢甲商旅於11月16日起至2023年4月28日住宿一晚，週四至週日可入住「逢甲商旅」或「台中Moxy」（不含早餐），週五、週六及國定假日另加價300至1000元不等。

週日至週五入住「新竹喜來登 豪華雙人房」(不含早餐) 加價1699元，週六及國定假日加價2899元，特別推出平日加碼活動，週一至週四入住即可享有升等房型或飯店好禮贈送。旅展商品可在10月26日至11月15日至新竹喜來登官網、盛宴自助餐廳及采悅軒中餐廳購買，更多ITF台北國際旅展優惠請洽 (03)620 6000。