台東地方檢察署偵辦賄選案，台東地方檢察署認為台東縣第一選區蔣姓候選人發放餐券涉違反選舉罷免法。（蔡旻妤攝）

台東地方檢察署偵辦賄選案，台東地方檢察署認為台東縣第一選區蔣姓候選人發放餐券涉違反選舉罷免法。（蔡旻妤攝）

九合一選舉將至，台東地方檢察署偵辦賄選案，今晚傳首例案件，台東第一選區蔣姓候選人日前發放餐券涉賄且違反選舉罷免法，檢察官今晚訊後認為嫌疑重大，向台東地方法院聲請羈押。

台東地檢署指出，檢察官指揮台東縣調查站及台東縣警察局共同偵辦賄選案件，台東縣第一選區縣議員蔣姓候選人涉違反選舉罷免法，今天通知蔣姓候選人等人到案。經檢察官訊問後，認為他日前以發放餐券方式涉賄選，嫌疑重大，有羈押原因及必要，當庭逮捕，並向台東地方法院聲請羈押禁見。