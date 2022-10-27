九合一選舉將至，台東地方檢察署偵辦賄選案，今晚傳首例案件，台東第一選區蔣姓候選人日前發放餐券涉賄且違反選舉罷免法，檢察官今晚訊後認為嫌疑重大，向台東地方法院聲請羈押。
台東地檢署指出，檢察官指揮台東縣調查站及台東縣警察局共同偵辦賄選案件，台東縣第一選區縣議員蔣姓候選人涉違反選舉罷免法，今天通知蔣姓候選人等人到案。經檢察官訊問後，認為他日前以發放餐券方式涉賄選，嫌疑重大，有羈押原因及必要，當庭逮捕，並向台東地方法院聲請羈押禁見。
九合一選舉將至，台東地方檢察署偵辦賄選案，今晚傳首例案件，台東第一選區蔣姓候選人日前發放餐券涉賄且違反選舉罷免法，檢察官今晚訊後認為嫌疑重大，向台東地方法院聲請羈押。
台東地檢署指出，檢察官指揮台東縣調查站及台東縣警察局共同偵辦賄選案件，台東縣第一選區縣議員蔣姓候選人涉違反選舉罷免法，今天通知蔣姓候選人等人到案。經檢察官訊問後，認為他日前以發放餐券方式涉賄選，嫌疑重大，有羈押原因及必要，當庭逮捕，並向台東地方法院聲請羈押禁見。
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