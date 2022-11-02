雲林縣第6選區縣議員選情緊繃，蔡咏鍀要讓北港朝天宮香客變遊客。（摘自蔡咏鍀臉書／張朝欣雲林傳真）

雲林縣議員第6選區（北港區）共7人參選，此區因人口減少，席次從6席減為5席，加上有4人尋求連任，選情愈來愈緊繃，蔡岳儒爭取更多路口監視器，強調社區安全。蔡咏鍀要讓北港朝天宮香客變遊客，將觀光旅遊效益擴散到周邊鄉鎮，各候選人盼藉由政見，爭取中間選民認同。

第6選區包括北港鎮、水林鄉、口湖鄉3鄉鎮，蔡孟真、蔡岳儒、黃文祥、蕭慧敏4人尋求連任。其餘3人本屆縣議員落選頭王新堯捲土重來；現任口湖鄉長林哲凌2任屆滿轉換跑道；北港朝天宮董事長、北港鎮代會主席蔡咏鍀，已擔任主席20年，決定轉戰縣議員。

蔡岳儒2日舉行記者會，強調社區安全重要性，他說4年來推動社區監視器系統建置，校園附近車流量大，長青食堂與活動中心周邊居民出入頻繁，防汛道路與村落出入口事故發生率高，監視器相對重要，因此爭取加裝22組監視器，強化警政單位對於社區監管力道。

蔡咏鍀則提出「香客變遊客」理念，表示北港朝天宮每年有6、700百萬造訪人次，希望隨著各行各業逐漸往觀光靠攏，讓北港朝天宮成為大北港地區觀光推廣的強力推手，將整體效益擴散到口湖鄉、水林鄉等周邊鄉鎮，從城市中心一路延伸到沿海風光，再創雲林旅遊新風貌。

蔡孟真關心孩子學習場域安全問題，指出許多家長反映，水林鄉水燦林國小、口湖鄉台興國小及下崙國小操場跑道，因樹根隆起導致凹陷不平、破損積水，已造成校園安全問題，她因此邀集縣府會勘並在議會質詢，要求縣府優先處理，窮不能窮教育，孩子的安全一定要放在第1位。