屏東地檢署積極辦理查賄，日前接獲屏東市一名李姓女里長涉嫌以禮品賄選情資，旋由專案團隊經多日蒐證，並持搜索票於相關處所實施搜索後，帶回涉嫌賄選的李女及選民20餘人，訊後認李犯罪嫌疑重大，諭知5萬元交保候傳。

經查李女為屏東市現任里長，因健康因素不競選連任，改由胞兄接棒參選，李女為爭取里民支持兄長，今年9月假借重陽敬老節名義，親自發送禮盒予里民，並於贈禮時要求支持，涉嫌為候選人買票。

經辦案團隊實施搜索並訊問後，除在選民住處扣得禮盒外，亦有選民指證，足認李女為參選里長家人賄選嫌疑重大，惟慮及李女懷有身孕及健康因素不適宜羈押，諭令以5萬元交保候傳。

屏檢表示，公職人員選舉罷免法第99條規定，對於有投票權之人，行求、期約或交付賄賂或其他不正利益，均涉犯賄選罪；而買票的人不限於候選人，替候選人買票也一樣構成犯罪。民眾若知悉候選人或樁腳有賄選行為，歡迎提出檢舉，共同維護公平選舉、淨化選風。