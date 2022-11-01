隨著全球旅遊逐步解封，香港也循序向世界重新開放，過去一段時間全力支援香港社會的防疫舉措的「香港置地文華東方酒店」，已自9月26日起停止指定隔離酒店的營運模式，讓階段性任務順利畫下句點，並祭出嶄新的住宿專案迎客，以貼近城市心臟脈動的全新時尚住宿體驗，揭開疫後旅程的新篇章。

香港置地文華東方酒店總經理Mrs Jill Goh道開心地表示：「我的團隊十分期待能與親愛的FANS再次見面！」她指出，在疫情期間，團隊把握機會支援香港社會防控工作，在困難當中讓我們的客人與親友好友重新重繫；直至現在，香港置地文華東方酒店已重新準備就緒，再次為來自世界各地的FANS帶來非凡的體驗。

以奢華食宿體驗聞名的香港置地文華東方酒店推出嶄新的「#LMOReturns」住宿專案及「Staycation by M.O.」住宿專案，重新迎接來自世界各地及本地的旅客。「#LMOReturns」專案從屢獲殊榮的餐饗之旅、城中極致的水療服務，到昇華旅客的奢華住宿旅程，都為賓客準備好，每房定價港幣5300元起+10%，可入住L600豪華客房或以上房型1晚、至米其林2星餐廳「Amber」享用雙人Amber Discovery四道菜菜單、到Please Don’t Tell享用精選雞尾酒，並可獲贈房客香檳及士多啤梨。

香港置地文華東方酒店L600 Premier房型之浴室。（香港置地文華東方酒店提供）

「#LMOReturns」的專案房客還可到東方水療中心雙人享用一節團體課程；若在東方水療中心預約任何60分鐘或以上的水療療程，即可額外享升級30分鐘的優惠；預訂套房更可額外享用價值港幣1500元（每晚）的酒店餐飲及水療服務消費額；於Amber、SOMM、MO Bar 、PDT及東方水療中心消費可享85折優惠。

香港置地文華東方酒店館內米其林2星餐廳「Amber」。（香港置地文華東方酒店提供）

「Staycation by M.O.」專案則是萃聚酒店多項經典禮遇重塑城中度假體驗，讓旅客重新發掘香港置地文華東方酒店的時當魅力，不論是美食愛好家還是喜歡健康靈動的平衡生活都能滿足。

專案包括在L450客房至L900套房擇1住宿1晚、在MO Bar享用雙人自選3道菜晚餐、於東方水療中心雙人享用一節團體課程，而每房每晚也享有指定酒店餐飲及水療服務消費額，以及於Amber、SOMM、MO Bar 、PDT及東方水療中心消費可享85折優惠等；每房定價港幣3900元起+10%。而2款專案的旅客皆可免費加入Fans of M.O.，馬上享受會員尊享禮遇。