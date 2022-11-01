賴清德今率100位團員出訪帛琉。曾薏蘋攝

賴清德今率100位團員出訪帛琉。曾薏蘋攝

賴清德今率100位團員出訪帛琉。曾薏蘋攝

副總統賴清德今展開為期3天2夜的「帛旅專案」，率團訪問帛琉；預計當地時間中午12時抵達，這次同行團員包括超過30名來自全國各縣市旅行公會和觀光旅遊業者約100人；賴清德預計台灣時間上午8時致詞。

賴清德率11月1日至3日率團訪問帛琉共和國；這次重點在持續深化台灣與帛琉的觀光合作及各項領域交流。這也是賴清德今年第三度出訪。

依照外交部規劃，今搭乘上午7時40分華航班機，預計當地時間中午12時抵達帛琉共和國，隨後即展開「鐵人行程」，抵達後前往帛琉新都拜會帛琉總統惠恕仁；帛琉參、眾議院將聯合舉辦國會的歡迎會。

賴副總統將在歡迎會中發表談話，隨後參加「新都道路工程動土典禮」及前往駐帛琉技術團農場，視察推廣農業合作的成果，慰勞辛苦的技術團人員。晚間參加惠恕仁主持的帛琉國宴。

帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps Jr.）10月初來台灣進行國是訪問，邀請總統蔡英文親自赴帛琉共同振興觀光。

由於當前國際及國內政經局勢瞬息萬變，總統必須留在台灣，維持國政運作順暢，應對區域及全球局勢的各項挑戰，蔡總統特別指派賴副總統率團訪問。