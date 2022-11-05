埔里鎮長候選人廖志城，懇請鄉親支持讓他再拚4年。（廖志晃攝）

南投縣長候選人蔡培慧，希望促成南投改變。（廖志晃攝）

民進黨南投縣長候選人蔡培慧，與埔里鎮長候選人廖志城，5日成立聯合競選總部；剛從帛琉返國的副總統賴清德，也趕到埔里相挺，他並指出20多年來，南投縣發生兩件驚天動地的大事，就是921地震天災，還有前縣長李朝卿因貪汙被判刑450年。

蔡培慧、廖志城聯合競選總部，在大雨滂沱中展開，包括農委會主委陳吉仲、立委羅美玲，縣議員候選人蔡銘軒、陳宜君、葉仁創及蘇昱誠，還有埔里鎮里長、代表會及社區發展協會都到場支持。

賴清德回台灣第一站，就到埔里蔡培慧造勢，他細數蔡培慧自擔任立委後，爭取資源進南投，包括打通中寮環鄉道路、南投縣60多所校園建設，改善午餐廚房、操場跑道及遊戲設施、從廁所到校舍環境改善等，為的都是提升南投在地的生活品質。

賴清德指出，南投縣20多年來，發生兩件驚天動地的大事，其中，921地震是天災造成南投縣遭受重創，當時在台北的蔡培慧，馬上回到南投家鄉協助賑災，後來還進入921震災重建委員會擔任執行祕書，幫助災民重建家園。

南投縣另一件大事，則是前縣長李朝卿因為涉及風災後重建貪汙弊案，最近被判刑450年，創下自治史紀錄，更讓南投人顏面無光。賴清德強調，南投人要改變，就要選有專業能力，不貪不取的蔡培慧擔任縣長；還有，廖志城在埔里鎮長任內政績，大家有目共睹，他是把1天當3天在拚的鎮長，值得選民信賴與支持。

羅美玲指出，4年前埔里鎮民做了最正確的決定，選擇廖志城當鎮長，4年來埔里升級看得見，成為讓人驕傲的城鎮，而廖志城能夠為埔里爭取這麼多資源，幕後推手正是蔡培慧，功不可沒。

廖志城表示，感謝鄉親的支持，他擔任鎮長期間，廣邀埔里在地的青年朋友，投入社區總體營造，不論是跟暨南大學USR、民間團體的合作，透過地方創生引進年輕活水，埔里已成為許多青年移居的首選。

廖志城並感謝蔡培慧，在立法院、行政院中辦任職期間，爭取埔里生活圈道路品質計畫，讓埔里的道路平坦安全；不管是枇杷大排的水環境改善、自來水園區未來要打造共融公園等，都仰賴蔡培慧的積極爭取，未來蔡培慧當縣長，縣府一定會盡力幫助埔里的發展。

蔡培慧表示，她讀高中開始就半工半讀，最後取得台大博士學位，921地震發生後立刻返鄉投入災後重建，這幾年在地方服務，陸續與當年一起救災、重建工作的夥伴相遇，20多年過去了，當年重建的制度成為政府社會福利政策的典範。

選戰倒數計時，藍綠陣營政黨對決能勢明顯，蔡培慧表示，南投民眾將對自己的未來做出選擇，但她仍然非常擔心，黑道的威脅、賄選的影響，會不會讓這場選舉，因為這些惡質的外力因素，讓期待改變的南投人再一次失望，因此，希望外出工作、讀書的南投人，一定要返鄉投票，投下改變家鄉的一票。