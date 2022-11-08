絕不投降！民進黨南投縣長候選人蔡培慧今(8日)與民進黨台北市黨部前主委吳怡農以車掃拜票，草屯鎮長候選人曾煌棊、議員候選人廖梓佑、蔡銘軒等人也一同掃街。蔡培慧之後更在臉書PO出簽署完絕不投降承諾書的合照，直呼捍衛台灣，絕不投降！南投人要抬頭挺胸生活在台灣。

蔡培慧在臉書秀出簽署絕不投降承諾書，宣告：我是蔡培慧，2022年南投縣長候選人1號。我簽署了這份承諾書，捍衛台灣，絕不投降！南投人要抬頭挺胸生活在台灣。

吳怡農今上午先去雲林輔選，下午趕到南投草屯陪蔡培慧、草屯鎮長候選人曾煌棊、議員候選人廖梓佑、蔡銘軒等人進行聯合車隊掃街，繞行草屯鎮主要街區，眾人精神高呼「凍蒜」、「壯闊台灣」、「南投升級」、「挺18」等口號。

「壯闊台灣，吳怡農來南投囉！今天阿慧與阿棊在草屯鎮向大家請安問好」，蔡培慧喊出：我們要讓南投改變，11/26一定要支持南投縣長1號蔡培慧，草屯鎮長2號曾煌棊，啟動新草屯，翻轉南投壯闊台灣！