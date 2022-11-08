前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今(8日)確定加盟桃園永豐雲豹隊，讓台灣籃壇及各界興奮熱議。民進黨桃園市長候選人鄭運鵬也蹭起這波熱度，在臉書表示「從小就看過魔獸在魔術隊打球」，遭熟悉NBA歷史的網友吐槽：「魔獸36歲，月月鳥快50歲，小時候是觀落陰喔？」臉書粉專「政客爽」指出，魔獸2009年巔峰時期打進總決賽，鄭運鵬跑去中國大陸賺人民幣，大酸：「你是在祖國看球賽對不對？」

36歲的「魔獸」是8屆NBA全明星球員，曾拿過一枚總冠軍戒指，並獲得5屆籃板王、2屆阻攻王和3次DPOY（年度最佳防守球員）成績，生涯場均15.7分11.8籃板1.8阻攻，是未來可望入選名人堂的經典球星。霍華德去(2021)年為湖人出賽60場比賽之後，今年賽季卻在NBA變得乏人問津，曾表達加入籃網意願又慘遭拒絕，NBA球員生涯很可能就此結束。

如今「魔獸」加盟桃園雲豹的消息傳出，令台灣球迷相當振奮，鄭運鵬也在臉書跟風這波熱潮表示，「我只想說，我從小就看過魔獸在魔術隊打球，他的肌肉和身材真的很有優勢，幾乎是瘦版的歐尼爾。」，卻遭網友吐槽，「可是鄭市長，魔獸還沒40歲，您差一點就要半百了」、「魔獸在魔術最亮眼的是08-09賽季，那時你在幹嘛?喔…對，你選輸了，直接跑去當中國鵬賺人民幣」。

「笑死，你小時候就在當立委？」政客爽也發哏圖吐嘈：不會蹭就不要蹭好嘛，而且魔獸2009年巔峰時期打進總決賽，你跑去賺人民幣，你是在祖國看球賽對不對？當中国鹏轉型成為蹭運鵬。