台東縣長饒慶鈴昨（13）日在臉書發文介紹，台東有壯闊的山與海、物產純淨豐饒、溫暖純樸的人情，以及讓人驚嘆多元的原民文化，一落腳台東，讓人不由自主放慢腳步，台東提供了「忙、茫、盲」的現代人，一個可以大口呼吸、自在生活的所在。

「勇敢放慢，才能領略時間的魔法！」饒慶鈴說明，台東以慢活步調，不慌不忙淬鍊出有質感的生活，這不只是專屬台東人的生活態度、使縣民生活更加幸福，更讓台東成為全球旅人最嚮往的目的地，以及最期待重返的地方。

饒慶鈴提到，在慢的另一端，縣府團隊也正加快各項政策的推動，打造一路通路網，提升遠距醫療量能，培植有機精緻農業與地方特色品牌，並且推廣結合自然環境的運動產業與觀光活動，以「快」支持「慢」，在快慢之間，探索台東的無限可能，讓世界看見「台東，不只是台東」。最後，饒慶鈴更歡迎所有人前往台東，找到夢想中的第二個家。