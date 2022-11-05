德國總理蕭茲（Olaf Scholz）4日率團赴中國「一日遊」，僅停留11個小時隨即快閃。蕭茲此行不僅與中國國家主席習近平和中國國務院總理李克強會晤，更宣布中國同意批准在中國的外國公民接種輝瑞BNT疫苗，並為後續在中國上市鋪路。

德國之聲報導，本次蕭茲行程是歷來德國總理訪中最短的一次，但雙方藉由此行達成多項合作協議，涵蓋航空、汽車、債券和環保等項目。中德元首於人民大會堂舉行會談，議題涉及中德關係、地緣政治和俄烏戰爭局勢等。

在中歐關係緊繃之際，中國積極拓展與德國合作空間。蕭茲會後宣布，中國同意批准BNT新冠疫苗用於在中國居住的外國人，這有望成為首款在中國獲批使用的新冠mRNA疫苗。

華爾街日報引述蕭茲表示，他和習近平還討論為中國更廣泛人群批准使用BNT新冠疫苗的前景，意即歐洲藥品管理局的監管機構有機會參與其中。中新社則引述習近平表示，訪問將增進雙方了解和互信，深化各領域務實合作，鍾德在在變局中更應該攜手合作。