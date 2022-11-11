據美國之音報導，蘋果(Apple)公司周四(11月10日)限制中國大陸蘋果手機用戶分享文件，一個月前曾有報導說，反政府的抗議者使用這一功能和陌生人分享數位形式的傳單。在AirDrop(隔空投送)功能更新後，蘋果手機的中國用戶只能在10分鐘的時間窗口內選擇接收非聯繫人傳來的文件，10分鐘後選項就會自動關閉。此前這一功能並沒有時間限制。

這項更新是在昨晚發佈的操作系統中推出的，使得人們幾乎不可能接收陌生人的意外文件。

此前有許多報導說，人們使用AirDrop在擁擠的公共場所傳播批評中共的傳單，這在部分原因上是受到了北京四通橋抗議事件的激勵，當時一名男子在天橋上懸掛反對政府的橫幅標語，中國的網路審查員迅速刪除了網路上提及四通橋抗議事件的視頻和文章，在廣為流行的支付和聊天應用軟件微信(WeChat)上，數百名用戶在談到這一罕見的抗爭活動後被屏蔽了帳戶。

法新社請蘋果公司置評，但該公司拒絕。報導稱，蘋果公司現正計畫在全球範圍內推出該功能。

在中國大陸之外銷售的蘋果手機周四並沒有受到此更新的影響，但中國銷售的蘋果手機都顯示了該限制，不論用戶的蘋果應用商店(App Store)帳戶位於哪個國家。提供給用戶的更新描述是「包括錯誤修復和安全性更新」。

總部位於美國加州的蘋果公司常常宣傳安全和隱私保護是其設備的關鍵功能，該公司此前被批評向北京讓步。

研究公司「戰略風險」(Strategy Risks)的首席執行官艾薩克·斯通·菲什(Isaac Stone Fish)告訴法新社：「這是中國成本的一個小例子......這使得中國作為許多全球跨國公司和國際公司的投資和製造目的地的吸引力大大降低。」

他補充說：「蘋果公司必須明白，在2022年對中國破口過大的風險是非常真實的。」其他明顯的讓步包括在中國開設一個數據中心，以及在2019年移除一個能讓香港支持民主的抗議者追蹤警察的應用軟件。

這家公司也在美中關係緊張的氣氛中面臨中國的抵制威脅。北京2020年警告說，如果華盛頓屏蔽中國的應用軟體，它可能會讓中國公民抵制蘋果公司的產品。

一些中國的社交媒體用戶周四贊揚了這一更新，稱其為防止陌生人不請自來而推送訊息的積極舉措。一名微博用戶說這一改變將大大減少蘋果用戶被騷擾的可能性。

只有少數人質疑了為什麼這個功能只在中國的蘋果手機上出現，一名微博用戶開玩笑說蘋果公司首席執行官庫克(Tim Cook)和北京關係很好：「蒂姆·庫克是黨員嗎？」