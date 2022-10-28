暢遊屏東宿省千元活動再度熱烈開跑！即日起入住墾丁福華渡假飯店，申請千元補助，兩人成行每晚最低只要2,744元。

延續往年觀光策略好評，屏東縣政府再度與業者聯手推出住宿補助活動以刺激地方觀光產業，只要於期間之周日至周四入住配合的飯店或民宿，就由屏東縣政府與旅宿業者分別補助500元房費，每晚直接折抵1,000元。每房只限1位申請補助一晚，活動至12月15日，補助名額2萬名，額滿為止。

去年「振興觀光宿省優惠」限量1萬8千個名額，活動推出不到一個月名額即用罄，看好民眾使用優惠有感，今年再度推出「暢遊屏東宿省千元活動」，來鼓勵國人到屏東旅遊。墾丁福華渡假飯店總經理張積光表示，往年地方政府推出的補助活動都讓業者很有感，非常感謝屏東縣政府對觀光產業的投入。這次再度推出五五補助方案，不僅能帶動地方觀光產業也能為國人省下荷包費用，最後甚至為政府增加稅收，可謂創造三贏!非常期待今年度「暢遊屏東宿省千元」活動帶來的效益。

墾丁福華渡假飯店得天獨厚的地理位置可通往墾丁各個海域；四季如春的恆春半島三面臨海，坐擁大自然孕育的生態景觀，也發展出獨特的人文氣息，值得旅人深度造訪，也是國人的渡假首選。客房寬敞舒適，飯店內設有許多休閒設施，無論是親子活動或健身設備，能滿足所有人的休閒需求，適合一家大小入住放鬆。

即日起兩人成行入住墾丁福華豪華雙床房，每房3,744元起含2客自助式早餐，成功申請補助折抵1,000元後，每房只要2,744元起。限量2萬名額的屏東宿省千元補助活動已悄悄開跑，採先住先贏策略，想要使用優惠的民眾可搶快訂房。