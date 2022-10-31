選戰倒數26天，民進黨屏東縣長候選人周春米今端城市政策，聚焦推動低碳能源永續發展，擴大產業多元升級轉型，並藉由辦理都市發展城鎮規畫，推出簡政便民創新服務，創造友善移居綠色城鎮，並整合農村活化再生，期許透過這些方式，打造屏東成為一座希望城市。

聯合國在2011年正式採納不丹王國的「幸福快樂」概念，作為一種邁向「全面發展」的方法，「幸福快樂」不僅是推進社會發展的重要指標，更是經濟成長的關鍵因素。周春米直言，幸福快樂、綠色永續是她推動屏東成為希望城市的政策主軸。

周春米認為，屏東在這幾年「脫胎換骨轉大人」，展現出作為一個幸福快樂城市的潛力與作為，未來將藉由5大產業、6大發展區域，透過北到南的交通串連，這些正是推動屏東向前的幸福基礎，讓未來新屏東成為具備多元價值與跨世共生的城市。

周春米說，在實踐交通及醫療平權過程中，要同時建立起屏東人的基本生活品質、產業及創就業環境，也要創造健康居住空間，促進綠色產業，打造讓長者安居、青年樂業及孩童快樂成長的希望城市。