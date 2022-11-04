面對屏東縣年輕人口外移嚴重的問題，蘇清泉表示，解決之道除了招商引資，創造更多工作機會之外，應該從教育上讓孩子認同自己的故鄉。（蘇清泉團隊提供／謝佳潾屏東傳真）

面對屏東縣年輕人口外移嚴重的問題，蘇清泉表示，解決之道除了招商引資，創造更多工作機會之外，應該從教育上讓孩子認同自己的故鄉。（蘇清泉團隊提供／謝佳潾屏東傳真）

新北市長侯友宜4日南下屏東為縣長候選人蘇清泉站台，承諾新北屏東共好，除此之外，國民黨青年事務委員會執行長陳克威也率青年們到場相挺，遞交心願卡，期望「屏東出頭天、青年出頭天」，並同時宣講18歲公民權修憲複決投票。

面對屏東縣年輕人口外移嚴重的問題，蘇清泉表示，解決之道除了招商引資，創造更多工作機會之外，應該從教育上讓孩子認同自己的故鄉、珍惜故鄉的人文歷史、認識故鄉的產業發展，透過教育的涵化與激盪，讓孩子從小便思考故鄉產業的新契機。

面對目前屏東青年三個就有兩個在外地工作，甚至許多家長將小孩送至高雄就學，蘇清泉認為孩子該學習自己生活環境中的人、事、物，從中萃取知識，這也是108課綱所強調的培養學生的「核心素養」，適應現在生活及面對未來挑戰。

蘇清泉說，教育除應具備知識、能力與態度外，更要因地制宜彈性調整學習內容，因為每個鄉鎮特色都不同，學校整體環境應該與當地的社區融合，學習內容也要融入當地的產業，在師資上也加入當地產業的職人（也稱業師），活化與優化學習的課程。

蘇清泉指出，孩子學習的教材來自於生活、學習的內容也與生活息息相關，孩子自然覺得學有所用，就會喜歡學習、愛上學習，最後才能讓孩子可以適性適才地發展。

他強調，全球化的世界，資訊的串流跨越國與國的界限，所以現在的孩子所面臨的競爭與挑戰，跟父母成長的時代有很大的不同。

他分享與團隊跑遍了屏東33個鄉鎮，了解盤點各地的文化、藝術、古厝、人物事蹟、產業特色等，若當選進入縣府後，將會邀請家長、學校校長、老師代表、地方代表與學者等各界人士，透過對話，凝聚共識，參考國外的教育模式，為屏東縣的孩子打造一個能看見自己的價值、能相信自己的能力、能具備國際競爭潛能的教育環境。