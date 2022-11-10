屏縣府推廣可可再進擊，推出可可客、中、英三語繪本《寶弟的可可之旅》，並配合繪本內容製出AR軟體。（謝佳潾攝）

屏縣府推廣可可再進擊，除推出可可客、中、英三語繪本《寶弟的可可之旅》，並配合繪本內容製出AR軟體外，還研發出3道可可創意料理「可可黏巴達」、「可可番茄肉醬堡」、「可可咖哩肉醬堡」，12日起一同在屏東可可園區展出，歡迎大家一同來看繪本、聽故事、品嘗可可。

屏縣府推廣可可再進擊，推出可可客、中、英三語繪本《寶弟的可可之旅》，並配合繪本內容製出AR軟體。（謝佳潾攝）

屏縣府指出，《寶弟的可可之旅》是透過繪本2位主角「寶弟」、「可可爺爺」之間的對話，訴說屏東可可產業的脈絡，引導大眾了解屏東可可的迷人風土與風味，同時還配合繪本製出AR軟體，讓大家有更進一步的體驗。

縣府表示，這套AR互動軟體，全由繪本內容開發創作，包括可可製作過程的相關遊戲互動體驗，且內建客、中、英3聲道，民眾可自由選擇學習，透過趣味互動了解屏東新興可可產業。

屏縣府推廣可可再進擊，推出可可客、中、英三語繪本《寶弟的可可之旅》，並配合繪本內容製出AR軟體。（謝佳潾攝）

此外，縣府也與業者合作研發3道可可創意料理跨域「可可黏巴達」、「可可番茄肉醬堡」、「可可咖哩肉醬堡」，將可可融入日常常見的飲食中，增添多一分風味，讓可可不只是巧克力。

縣府強調，屏東可可是一項新興的產業，團隊從2014年起就開始進行產業的調查及培力計畫，不斷精進產業能量，並以在地風土為出發點發展最短碳足跡製程的可可，展現可可原豆研製獨特風味，更在2019、2020年爭取到ICA亞太區賽事舉辦權，成功讓國際看到台灣，讓世界看到屏東，可可小農業者的產品也獲得評審青睞，並持續在各大國際賽事上屢獲佳績。