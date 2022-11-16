服務橫跨多重電子應用領域的全球半導體領導廠商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST）透過開發智慧無線模組提升工業製造效率，並減少資源浪費及環境污染。STM32WB5MMGH6無線模組專為工業4.0應用而設計，旨在降低使用意法半導體創新無線微控制器在如I-care Group功能強大智慧設備狀態監測案例中的困難度。

該模組採用Bluetooth Low Energy、Zigbee、Thread等主流標準，為無線通訊應用提供了完整的子系統，且配備免費的協定堆疊，開發人員也可選擇使用其他專有協議。該模組整合了幾個基本元件，包含天線以及與其搭配之電路、全部的被動元件及晶體振盪器。EMC、Bluetooth LE 5.3、Zigbee 3.0及OpenThread標準之預先認證能簡化使用者強制性測試及產品級審核流程，以節省開發成本並加速產品上市。

目前已有領導客戶正採用意法半導體STM32WB5MMGH6模組設計即將推出的新產品，而其中之一便是全球機器健康市場的領導企業I-care Group，其持續監測解決方案能改善工業設備維護，並確保機器處於最佳狀態，避免意外故障或停機。該公司的Wi-care感測器為真正隨插即用的無線持續資產監測系統，且和I-care雲端運算人工智慧分析平台I-see搭配使用時，Wi-care感測器即成為維護4.0之完整解決方案。此外，使用者亦能將設備狀態視覺化，規劃維護時間，如此一來，工業故障便可以避免99％以上、停機時間亦能減少10～20％，維護成本也將隨之降低35～45％。

I-care執行長Fabrice Brion表示，I-care目標成為全球規範性及預測性維護市場的領導者，其領先業界的Wi-care感測器快速且成功地量產及進入市場，對於我們的發展計畫至關重要，而意法半導體的STM32WB5MMGH6無線模組之於Wi-care亦扮演著不可或缺的角色。

意法半導體BLE／802.15.4微控制器總經理Hakim Jaafar則表示，對於開發人員來說，完成專案最快速的方式是選用無線模組設計系統，而非從零開始。而STM32WB5MMGH6模組是以STM32WB55無線MCU為基礎，能全面性地支援ST的開發資源，因此能使開發作業變得更加快速、容易、且更節省成本。