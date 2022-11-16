民進黨屏東市長候選人李清聖拿出自己政策文宣，強調對手視而不見。(李清聖提供)

屏東市長公辦政見發表會於16日晚間6時45分展開，藍綠陣營各據一邊，私下毫無互動，上台後炮火猛烈，互批對手抹黑，言詞激烈交鋒，誰也不讓誰。

民進黨屏東市長候選人李清聖表示，從參選開始就發出一大篇政策文宣，包括5位縣長與縣長候選人推薦，另外開了7次政策記者會，這一點對手「周小姐」故意視而不見，還把擔任工策會期間接受表揚的優異表現說得一文不值，真正抹黑發放未具名黑函的是周佳琪。

國民黨候選人周佳琪也不甘示弱，手持李清聖一堆抹黑攻擊文宣，痛斥對手選戰以來，一路抹黑攻擊，一個市長人選是應該有國際觀，有視野，有遠見，而不該一路謾罵。

周強調，2任屏東市長官司，都非發生在市長任內，目前已進入司法階段，尊重司法決定。她對自己有信心，宣示乾淨選舉絕不買票、工程嚴禁紅包回扣、人事晉用公正公開、不貪不取廉能政府。她絕對會遵守自己的承諾，請市民朋友放心。