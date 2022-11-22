沈慧虹說，選舉可以是正面、充滿希望，希望市民看到5號沈慧虹，心情都很快樂。（陳育賢攝）

民進黨新竹市長候選人沈慧虹22日公開選前之夜大遊行dress code，邀請民眾在11月25日晚上6點，穿上「光榮黃」配件一起出發，支持實在做事、認真打拚，對城市有願景的候選人，沈慧虹說，選舉可以是正面、充滿希望，希望市民看到5號沈慧虹，心情都很快樂。

沈慧虹今天在市議員李妍慧、陳建名、劉康彥、鄭美娟、施乃如、曾資程、議員候選人楊玲宜等人的陪同下舉行記者會，現場邀請到光榮黃媽媽、木箱鼓團、排舞團等特色團體表演，邀請市民朋友共同參與11月25日選前之夜活動，大遊行路線從演藝路27號出發，途經北大路、北門街、東門街、復興路、文昌街、中正路。

沈慧虹表示，要謝謝市民朋友一路來給她很大支持，每次車掃收到大家滿滿的祝福，像是卡片、食物、飲料，還有市民朋友每次車掃，都騎車跟著車隊，她要告訴大家，沈慧虹不會讓大家失望，會帶領新竹市邁向超級城市。

沈慧虹也指出，最近有很多不實抹黑和造謠，過去她和前市長林智堅任內，推動關埔小學、兒童醫院、公道三等重大建設，卻被對手刻意抹黑，自己做錯事卻不坦然面對，反而抹黑別人貪汙，來轉移焦點，選舉選到沒有人性，實在是很遺憾。

她表示，要謝謝所有支持者不造謠、不抹黑，用快樂、期待的心情，對城市充滿願景，邀請大家本周五（25日）晚上6點，一起穿上光榮黃衣服、帽子或口罩等配件，在演藝路27號的競選總部集合，請帶著全家大小，一起來參加新竹光榮大遊行，讓城市充滿幸福與笑聲。

沈慧虹說，「如果你也跟我一樣，反對抹黑造謠，支持正向選舉、幸福建設，也是在支持你自己，支持和你一樣的人。」她說，選舉剩下最後4天，她要懇請大家1人拉5票、1人拉10票，一起支持正派、有價值、會做事的5號沈慧虹，謝謝大家。她並強調，「我是大家的家人，會一直和大家在一起」。