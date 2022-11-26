沈慧虹說，昨晚睡很好，不會緊張，選舉有盡全力就好，被問到投完票最想做什麼事？她打趣說，肚子好餓啊，最想趕快去吃頓早餐。（陳育賢攝）

九合一選舉投開票今天登場，民進黨新竹市長候選人沈慧虹26日上午10點前往位在光華國中大禮堂的投開票所投票，她表示，昨晚睡很好，不會緊張，選舉有盡全力就好，被問到投完票最想做什麼事？她打趣說，肚子好餓啊，最想趕快去吃頓早餐。

沈慧虹說，昨天晚上睡的很好，因為她都跟大家說，希望大家好好睡覺、好好休息、好好吃飯，然後在今天早上來投票。

她早上其實有先到都城隍廟，感謝城隍爺這一路以來對新竹市的照顧與護佑，更希望新竹市能夠有1位非常優秀的人來擔任這個城市的市長，讓這座城市風調雨順，所有人在選舉過後都能好好修復心情，好好的繼續過生活，讓這個城市繼續的更進步。

對於今天投開票心情會不會緊張？沈慧虹則說，不會耶，她覺得所有事情就是努力，有努力的話就會天道酬勤，今天為什麼會去跟城隍爺說聲謝謝，最重要的就是在這座城市每個人都有各自的信仰，祈求繼續風調雨順、國泰民安，日子能夠平平順順。

現在最想做的事？沈慧虹笑說，應該先去吃早餐吧，早上她只有喝1杯咖啡，現在肚子好餓。