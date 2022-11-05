屏東聖誕節今年以「冰世界．雪國度」為燈飾主題，共設置15組燈飾。（林和生攝）

屏東聖誕節今年以「冰世界．雪國度」為燈飾主題，共設置15組燈飾。（林和生攝）

屏東聖誕節今年以「冰世界．雪國度」為燈飾主題，5日試燈讓屏東市街頭充滿濃濃節慶氛圍。（林和生攝）

備受矚目的「2022屏東聖誕節」將於11日「激凍」登場！屏東縣政府為讓民眾提前感受聖誕氛圍，5日試燈點亮百年屏東公園，15座大型精美的燈飾令民眾皆放緩腳步，漫步椰林廊道及璀燦燈海中，宛如一場雪國的美麗晚宴，更引起網美們爭相拍照打卡，活動將一路點亮至隔年1月2日，邀請民眾不妨到場感受節慶氛圍，浪漫一下。

屏縣府傳播暨國際事務處表示，今年聖誕節以「冰世界．雪國度」為燈飾主題，設置15組燈飾，現場除有高達12公尺高的旋轉音樂盒「璀璨冰山」外，還有冰雪奇緣的「雪戀國度」、滿滿幸福的「冬季獻禮」、10米高的「雪怪印記」及巴洛克風格宴會廳的「浪漫雪廳」等，皆是親子及網美的打卡聖地。

現場更以冰雪國度藍白色系光環境布置，絕對會讓大家感受充滿冰雪國度中的瑰麗的傳說與浪漫的雪國風情。

傳播處說，主燈秀「璀璨冰山」將於點燈後每30分鐘演出一次，此外，為配合今年聖誕主題，特別規畫聖誕老人環遊世界、雪廳降花、聖誕老人拍立得與聖誕市集等系列活動，更有身穿雪白裝扮的聖誕老人帶著小幫手們，與大家合影、互動、發送糖果。

2022屏東聖誕節除主燈「璀璨冰山」之外，另外打造了浪漫雪廳、雪映流光、幸福瞬間、星空聖誕、冬季獻禮、雪之湖、雪戀國度、冰霜美境、雪洞秘境、雪怪印記、乘夢馬車、屏東冰世界、雪上飛揚及璀璨星光等燈飾，活動自11月11日起至明年1月2日止，平日傍晚5時30分至10時，假日延長至10時30分。