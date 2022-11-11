屏東「潮州春節市集」因疫情擾亂停辦2年後強勢回歸，鎮公所將明年市集延長至6天，吸引不少攤商競標特區。（謝佳潾攝）

屏東「潮州春節市集」因疫情擾亂停辦2年後強勢回歸，鎮公所將明年市集延長至6天，吸引不少攤商競標特區。（謝佳潾攝）

屏東「潮州春節市集」因疫情擾亂連2年停辦，終於等到疫情趨緩強勢回歸，鎮公所將明年市集延長至6天，吸引不少攤商競標特區，而開標結果11日出爐，特1區開出18萬8888元，雖是以往最高價的一半，但公所樂見標價回歸平穩，不會造成攤商及消費者的負擔。

潮州鎮公所主祕王建元指出，潮州春節市集因疫情停辦2年，難免對攤商產生衝擊，但這次投標的攤商比去年多，很開心也很感謝大家還是這麼支持潮州春節市集，而這次開標最高價是特1區18萬8888元，約莫是以前最高價的一半，但這是好事。

王建元說，潮州鎮公所的立場，是不希望標金一年一年疊高，因為標金太高一定會轉嫁到消費者身上，也壓迫到攤商利潤，所以今年的結果很好，樂見標金回歸平穩，攤商可以在這6天開心賺錢，造就潮州以及周邊的經濟復甦。

王建元說，這次特區開標分2輪，早上10點開標結束後，有些特區沒標出去，所以又進到第2輪，而第1輪有28人競標，比去年多8個，第2輪投標者則又更多，因為攤商會有觀望心態，看到標價不高就會產生興趣。

來自金門的攤商王文鴻，今年又如願標下特9區，他開心道，他在潮州年街擺攤10多年，擺到很多上門光顧的民眾都說，過年就是要來潮州吃金門蚵仔煎，所以他每年都會來競標，從沒間斷過，即使是停辦的那2年他也來競標，他實在太看好潮州春節市集，畢竟是老字號有一定的人潮，加上疫情趨緩，明年的人潮一定會更多。