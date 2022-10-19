擁有30年歷史的「潮州春節市集」，特區標價年年創新高，今年特1區還開出38萬8888元，但卻也因疫情擾亂連2年停辦，即使開出天價也只是一場空，所幸疫情已趨緩，潮州鎮公所有信心明年能成功復辦，因此將擴大舉辦延長至6天，並提前至20日起開放特區投標，12月6至8日則開放一般區登記。

潮州春節市集特區標價屢創新高，去年特2區不畏疫情開出25萬天價，但最終不敵疫情擾局而停辦，不料，類似的狀況又在今年重演一次，年初競標時又遇疫情升溫，不少攤商在去年的經驗影響下，改持觀望態度、不敢貿然投標，不過特1區還是開出38萬8888元紅盤，但結果一樣停辦。

所幸，現今疫情趨緩、國門又大開，潮州鎮公所有信心明年能成功復辦，所以特地將活動時間從4天延長至6天，也就是從除夕辦到初五，同時將作業流程提前，公所主任祕書王建元說，特區攤位20日起開放招標文件索取並接受投標，11月11日上午10點在潮州鎮公所3樓大禮堂進行競標。

至於一般區登記，將於12月6至8日上午9至12點，在潮州鎮運動公園體育館舉辦。王建元表示，公所的官網上已公告特區招標，及一般區登記的施行辦法與簡章，歡迎來自全國各地有興趣的攤商朋友，可以上網搜尋，將報表下載，也可到鎮公所建設課洽詢。

潮州春節市集堪稱是屏東人的共同記憶，至今擁有30年歷史，早期只是300公尺的年街，現在已演變成1.2公里、還需要封街交管，且因24小時不打烊，被譽為「潮州不夜城」，每年幾乎都會吸引破20萬人次來朝聖。