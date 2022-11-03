苗栗縣長徐耀昌任內8年積極推動打造公共化幼兒園，縣政府根據全縣18鄉鎮市人口結構變化，以及各地需求陸續增設公共化幼兒園，從徐耀昌上任以來至今，共新增38所公共化幼兒園、126班，提供3532個就讀名額，盼減輕家長負擔，也順應托育需求。

苗栗縣政府指出，從2015年至2022年共計新設公共化幼兒園38園126班，提供3532個就讀名額，其中公立幼兒園新設21園、59班，提供1586個就讀名額，非營利幼兒園新設17園、67班，提供1946個就讀名額，公共化供應量大幅成長154.51％。

此外，為滿足家長針對2歲幼兒之托育需求，今年度共計設置2歲專班19班，提供304個就讀名額，其中公立幼兒園設置10班、160生，非營利幼兒園設置9班、144生。

苗栗縣政府指出，縣府持續鼓勵私立幼兒園申請加入成為準公共幼兒園，目前已有79所私立幼兒園與縣府合作共同提供準公共教保服務，占全縣私立幼兒園近8成，自2018年建置準公共化機制以來，已大幅成長364.71％。

縣長徐耀昌表示，除了提供平價的教保服務之外，他也重視幼兒學習環境的安全及完善性，希望在中央與縣府共同挹注經費，為苗栗各地區的幼兒園提供妥適的空間跟設備，以滿足地方托育需求。