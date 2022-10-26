為了達到蔡政府能源規劃，目前各地再生能源仍積極開發，立委吳玉琴今天質詢時表示，如台糖近日在花蓮鳳林釋出149公頃林相不佳的林地，鄰近的國有財產署等也一併釋出，推測全鄉有1278公頃將設置光電板、約佔全鄉面積22％，但卻通通不用環評。

立法院社會福利及衛生環境委員會天邀請環保署等部會就「我國淨零排放路徑（含2030年國家溫室氣體減量目標）、國家永續發展政策與相關經費具體規劃，如何因應全球氣候變遷與國際減碳目標，並務實兼顧國內企業穩健發展」專題報告。

吳玉琴表示，近日台糖盤點可供地面型太陽光電，其中在花蓮鳳林鄉有149林相不佳的已有廠商得標，鄰近國有財產署、原住民保留地也釋出，合計原本的光電板面積，全鄉共設置1278公頃的光電板，更不用落實原住民諮商同意權或環境影響評估。

吳玉琴提及，唯一要環評的光電板僅有溼地，難道破百公頃的光電板較10公恓的購物中心、高爾夫球場環境影響更小嗎？面積這麼大難道不會影響環境嗎？

經濟部國營會代表表示，諮商同意權辦法要求只有公有土地要執行，而台糖公司土地非屬公有土地；環保署署長張子敬表示，會跟相關單位是否既有機制能否處理，還是要回頭檢討認定標準，大家再來討論。