康和證券26日表示，2022年第十九屆國家品牌玉山獎，康和證券榮獲「傑出企業」、「傑出企業領導人」、「最佳產品」與「最佳人氣品牌」等大獎，其中傑出企業領導人-康和證券總經理邱榮澄更是榮獲「全國首獎」最高殊榮，總共囊括五項大獎，代表康和證券在經營策略、公司治理、社會公益關懷等，均獲產官學界評審團的肯定。

康和證券總經理邱榮澄表示，公司與個人能榮獲多項殊榮，都歸功於鄭大宇董事長成功帶領金融科技創新與推動ESG之豐碩成果，把握智能與年輕世代數位投資趨勢，秉持「專業不失年輕，創新不忘安心」之品牌理念，持續創新並優化客戶在智能投資之體驗，發展多元金融商品，朝普惠金融與財富管理中心雙目標邁進。

在ESG成果方面，康和證在「110年度機構投資人盡職治理評比」結果，為表現最佳之非金控獨立券商。未來，康和證券除了落實公司治理、善盡企業社會責任，也重視金融專業的影響力，從公平待客、普惠金融到提升ESG責任投資等，一步步朝向推動綠色金融、友善環境、社會責任、盡職治理，落實ESG永續經營目標。

最佳產品獎-「重大訊息風險預警機制系統」為金融發明專利，康和證券在這幾年深耕金融科技發展，也展現豐碩成果，除優化各交易平台外，已分別有三項金融發明專利，分別是優化交易流程及速度的傳輸系統「交易分派裝置及方法」，與運用大數據分析預警系統之「重大訊息風險預警機制系統」。另去年再榮獲「風險控管裝置及方法」發明專利，足以證明康和證券在金融科技、資訊研發方面均具有優異的競爭實力。

最佳人氣品牌-「好康fun心投」平台，是專為鼓勵年輕小資族理財、善用投資工具累積財富的一站式新平台，不用另外下載APP，以獨特之電商式網頁設計，不受限於手機、平板、電腦等載具皆可使用。同時具「我要存多久」、「該選哪股好」之兩大主題情境式選股試算功能，另有「智能選股」可設定EPS、ROE、本益比、殖利率、營收成長率等，篩選出具投資價值之標的，並首創可「日日扣」，解決扣款日限制天數的不便，做到符合個人化及風險易於分散的任選扣款日。