市場需求快速成長，智慧城市及資安業務，已成保全業營運成長的二大動能。國內保全龍頭中保科（9917）預期，至2025年，集團智慧城市業務的營占比將翻倍；新光保（9925）指出，公司資安防護累計客戶比近三年的複合成長率高達320.3%。

中保科目前手中智慧城市的業務，包括桃園航空城、基隆港口、高雄、淡水及苗栗等數十多個案量。

中保科今年以來，智慧城市業務中的新建築營收占比增加，比去年成長高達2位數。中保科更已定下目標，到2025年，智慧城市的營占比將從2021年的20%，衝高到25%。

針對資安防護，中保科集團在今年初與中華資安成立台灣首家專業資安服務公司「保華資安」，也推出解決網路威脅與風險的「中保網路哨兵」。

中保科指出，當今中小企業雖然有基本的資安防護，但因為本身網路的使用習慣或漏洞，導致網路相關基礎設備淪為駭客或是病毒攻擊跳板，造成自身或是第三方的資料或 是財務損失，中保科希望協助企業提高虛實平台的資安防護，下半年以來，詢問資安解決方案服務比率提高近4成。

目前新保的智慧城市業務以綠能充電停管系統、建築資訊模型及建物維運管理系統等為主。新保統計，公司近三年來，智慧城市的營收比成長了12.1%。

根據統計，國內台灣產業超過八成企業，一年至少發生一次資安事件災情，超過四分之一企業，一個禮拜至少發生一次資安事件災情，全台四分之一企業，曾因資安事件產生金額損失。新保的資安防護主要鎖定端末偵測防護、網路系統監看、重要資訊雲端備份還原等業務。

在市場需求擴大下，新保預估，未來三年，集團資安防護業務量每年都可以2位數成長。