近年疫情衝擊，衝擊消費模式，促使宅經濟夯。（柯宗緯翻攝）

近年疫情衝擊，衝擊消費模式，促使宅經濟夯。深諳國際進出口貿易20年經驗的史佳卉及研發高階主管近20年的盧韋華，兩人看準網路購物趨勢，5年前開始從電視購物平台轉型自創品牌，不靠網紅及找藝人代言，同樣闖出好成績。

史佳卉、盧韋華憑藉對國內外市場及美妝保健產品的了解，2017年成立了自有網路平台，初期跌跌撞撞，尋找台灣便利實用的網路銷售系統，終於在2019年底，正式上架「樹飛雪SnowIOU」官方網站，生產銷售保養品、洗髮清潔、染髮劑、精油、保健食品等。

史佳卉表示，秉持著真實體驗，有效才分享的理念，樹飛雪在沒有強迫銷售，也沒有大降價、打到骨折的破盤銷售，更沒有大手筆找藝人網紅代言，以平實穩定的價格，讓消費者隨時都能安心放手購買喜愛的商品。

兩人更以對商品的敏銳度及多年行銷專業，著手開發有效果的高品質商品，同時符合市場高CP值訂價策略，一條龍式的產銷模式，成功打動人心，短短的時間即創下單月銷售突破千萬的好成績。

此外，如何讓消費者有愉快的購物體驗也是品牌所重視的，便捷的物流系統、快速回應的客戶服務，退貨不囉嗦，廣告不誇大，誠實告知，不強迫購買，讓使用者自己為商品說話，每個環節都力求完善，誠信，加上產品的好口碑，創造了高回購率。