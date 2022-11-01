行政院勞動部10月31日舉辦「111年工作生活平衡獎」頒獎典禮，玉山金控以優於法令制度、職家平衡措施、實質安心保障、提升身心健康、舒適安全場域五大項指標措施，榮獲「員工關懷獎」 肯定，具體展現玉山積極打造工作與生活平衡的友善職場，期望成為一家有溫度的幸福企業。

玉山金控暨玉山銀行人資長王志成表示，人才是先行指標，也是關鍵指標，玉山持續本著先有滿意的員工才有滿意的顧客信念，認為對員工的重視，是一個企業最重要的價值展現。COVID-19疫情期間，玉山提供同仁全薪的防疫照顧假、疫苗接種假及防疫隔離假、防疫慰勞金、海外行程取消費用補貼、確診防疫保險等措施。此外，率先金融同業提供每胎10萬元寶貝成長基金、優於法令假別及育嬰留停制度，致力成為同仁人生重要階段的最佳後盾，善盡關懷員工之企業社會責任。

為持續發揮正向影響力，積極營造健康幸福職場，提供完善EAP 專業心理諮商及健檢福利，針對健檢數據異常的員工，進行追蹤管理，主動轉介台大醫師臨場服務並額外提供複檢公假；設置運動中心、辦理健康管理班、健康享瘦班、單車環島、玉山登峰等多元健康促進活動，持續優化運動支持性環境、培養同仁勇於挑戰自我、迎向挑戰的人生態度。辦公大樓設置員工餐廳，團膳廠商通過「HACCP衛生評鑑認證」，由營養師規劃營養均衡的餐食，營造健康環保的飲食文化，並推動玉山蔬食日，由內而外全面守護同仁的身心健康。

獲獎是榮譽、更是責任，在邁向永續發展的道路上，玉山金控矢志成為綜合績效最好、也最被尊敬的企業，除了在金融本業不斷精進，更用心營造健康幸福的友善職場。透過多元發展舞台、工作與家庭平衡措施、多元溝通管道等面向，打造一個能激發員工熱情、充分發揮潛能並實踐自我價值的工作環境，持續發揮拋磚引玉，讓一份愛能牽引更多的愛，共同邁向更美好的未來。