民進黨屏東縣長候選人周春米（中）認為，屏東未來社會福利政策要朝向「多世代全人照顧網絡」目標前進。（林和生攝）

屏東縣總人口數跌破80萬，面對高齡化與少子化雙重壓力下，民進黨屏東縣長候選人周春米7日公布社福施政白皮書，強調以人為本出發，落實人的基本權利照顧，建構「以家庭為中心、社區為基礎」的照顧扶持系統，從嬰幼兒、兒童、青少壯年到長輩及弱勢族群，皆是未來縣府要守護、照顧的對象。

周春米認為，屏東未來的社會福利政策要朝向「多世代的全人照顧網絡」目標前進，落實社會安全網執行，而在營造「以家庭為中心、社區為基礎」的照顧與扶持體系，必須增加社區能力，形成社區民眾重要的社會支持系統。

周春米說，在超高齡社會下，許多高齡長輩健康良好，還是能夠發揮對社區的影響力，帶領長輩投入志工行列，創造被需要的幸福感是照顧銀髮族群重要方式，與長輩一同攜手帶領屏東成為「幸福志工城市」。

除此之外，未來將持續推動友善育兒政策，擴大「到宅母嬰照護月嫂服務」規模，同時加強0至2歲社區公共托育量能，爭取中央資源和盤點需求，建置社區化親子館，並發展「臨托線上申請服務」，解決家長臨時托育需求。

周春米補充，新住民已成為台灣社會發展不可或缺一環，無論在多元文化、家庭照顧、勞動與社會參與，都發揮相當強韌力量。根據內政部統計資料顯示，屏東縣新住民人口數高於全台，因此建構具有多元文化內涵的城市，守護新住民權益，及提升新住民及其家庭生活品質，也是未來持續努力目標。