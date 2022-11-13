民進黨屏東縣長候選人周春米昨（12）日於競選總部舉辦「新住民小米姐妹會成立嘉年華」活動，雖然是休假日，仍有許多熱情的新住民前往相挺，不只盛裝打扮還送上熱情表演，讓她相當感謝，「擁抱新住民姐妹，屏東繼續向前！」

周春米表示，這幾年，屏東的新住民姐妹愈來愈多，佔人口比例2.48%，大家漂洋過海來到台灣，在屏東落地深耕，為了家庭認真付出、為了事業努力打拚，讓屏東愈來愈好。

周春米指出，現在每個月一次在屏東市勝利星村 V.I.P Zone、潮州鎮潮好玩幸福村的新住民市集，不僅能看到新住民朋友帶來家鄉的特產，也能看到新台灣之子主持活動、表演才藝，新住民朋友帶動屏東的凝聚力，也充滿活力。

周春米提到，最近她在菜市場拜票時，認識了更多新住民姐妹，她們不僅是家庭的生產力，也是家庭的照顧力，還有自己的事業要拚，因此，為提供新住民朋友多元就業服務，她會辦理就業諮詢與研習等，發展符合個別需求的職業訓練方案，協助就業與學習，促進更多的社會參與。

另外，周春米也說，會透過與新住民語文教師和民間團體合作，共同開發多國新住民語的桌遊與繪本，並培育新住民母語師資，讓新住民的下一代從小紮根母語學習，加深台灣與母國之間的交流，打造多語的新世代。