「創意台中及鐵道217」活動今年以「Taichung Hybrid 跨域混搭」主題，將在10月28日登場。（陳淑芬攝）

「創意台中及鐵道217」活動今年以「Taichung Hybrid 跨域混搭」主題，將在10月28日登場。（陳淑芬攝）

「創意台中及鐵道217」活動今年以「Taichung Hybrid 跨域混搭」主題，將在10月28日登場。（陳淑芬攝）

「創意台中及鐵道217」活動今年以「Taichung Hybrid 跨域混搭」主題，將在10月28日登場。台中市文化局長陳佳君今天表示，活動串連新舊世代及文化容貌，有台中聞名的珍珠奶茶、黑手窟及舊市區文化產業，並溶入毛小孩寵物經濟及動漫文創，規畫戶外裝置、文創市集、音樂表演及美感體驗，展現台中獨特混搭文化風貌。

繼去年「創意台中」首次結合「鐵道217活動」舉辦，今年延續推出，以「Taichung Hybrid 跨域混搭」為主題，將自10月28日至11月6日於綠空鐵道南段登場，台中市文化局今天舉辦活動記者會。

總策展人廖佳玲表示，活動結合動漫、數位及親子、家庭及年輕人不同層次美學，展現台中的慢活及宜居概念。尤其5大展間的規畫獨具特色，包括黑手藝術展間，中部有很多隱形冠軍產業，將代工產業與藝術文創結合，廢料成為裝置藝術；工藝文創展間則融入毛小孩經濟等，讓文創業者拓展更多面貌及商機。

戶外裝置總策展人蕭明瑜則指出，戶外裝置以「台中感」為核心，邀請藝術家大蔚阿昌、陳彥豪、巫葉子設計公司設計總監巫奉霖、景觀設計師吳靜宜、設計師許資筠及陳威均等，以五感體驗創意打造各具特色的戶外裝置。

文化局表示，今年邀請5名跨域媒合插畫家透過台中獨有的文化元素，展現不同的插畫風格，包括有良根的《綠川及吊腳樓》、BaNAna 阿蕉的《台中爵士音樂城》、Afu的《大白兔與鈴蘭花》、AminWu的《舊城區的摩登時代》、YuanChi的《快樂去野餐》等，邀請民眾來拍照打卡。