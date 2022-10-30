太空人主戰捕手馬多納多（Martin Maldonado）在場上的價值在於本壘板後的蹲捕功力，進攻方面就不是他最擅長的領域了，生涯例行賽打擊率僅2成09，因此馬多納多決定向剛完成生涯700轟壯舉的前隊友普侯斯（Albert Pujols）借球棒來換換手氣，沒想到球棒卻違反了大聯盟規定。

馬多納多在這2場比賽中使用不同的棒子，根據《Sports Illustrated》記者Tom Verducci的說法，馬多納多在世界大賽開始前聯絡了普侯斯，表示想用他的棒子打擊，普侯斯也爽快答應並寄送了6支球棒。

但事實上普侯斯這些球棒已經不符合現行規範，大聯盟在2010年修改球棒規定尺寸，棒子的最大直徑從2.75英吋（約7公分）縮短為2.61英吋（約6.6公分），但這條限制並不適用於2010年前就出道的普侯斯，他還是能繼續使用這些球棒直到退休，因此2011年登上大聯盟的馬多納多，自然沒有這項特別優惠。

馬多納多例行賽打擊率只有1成86，不過世界大賽首戰他似乎受益於普侯斯的球棒，3個打數敲出1支安打帶有1分打點，第2戰換回以往使用的球棒後，馬多納多又回到了過去的糟糕狀態，3打數沒有安打還被三振2次。另外此戰繳出6.1局失1分的太空人先發左投瓦德茲（Framber Valdez），被懷疑使用非法物質幫助投球，相比之下馬多納多的行為並沒有太大惡意。