輸掉「天王山之戰」的費城人將命運寄託於先發投手惠勒（Zack Wheeler），今年是他生涯首度參加季後賽，在前面外卡對戰紅雀、國聯冠軍賽對決教士表現優異。特別是教士之戰，費城人G1和G5關門戰都是惠勒掛帥拿下。惠勒輸掉世界大賽G2之後（5局被打5分），費城人遇到下雨而把他的先發改至G6，現在面臨太空人聽牌的最糟局面，原本可能的「關門戰」成為「背水一戰」。

太空人派出左投瓦德茲（Framber Valdez）先發，他今年季後賽從未失手，要在他身上拿到分數不容易。大聯盟官網分析，費城人更大的難關在於太空人牛棚堅不可摧，近18.1局只失2分，這絕對是一個冠軍等級的牛棚。如果費城人打不倒瓦德茲，要在比賽後半段取分的難度只會更大。

取得聽牌優勢之後，最後兩戰都在太空人主場，這是他們2017年摘冠以來最接近冠軍的一次救贖機會，再拿下最後1勝就能洗刷「作弊冠軍」的汙名（即使敵隊球迷不原諒他們）。今年這場世界大賽同時是總教練貝克（Dusty Baker）奮鬥半生的悲願，貝克執教25年至今累積超過2000場勝利，他是史上最多勝而沒有拿過世界大賽冠軍的總教練。