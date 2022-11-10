大聯盟今（10）日公布2聯盟漢克阿倫獎（Hank Aaron Awards）的得主，分別由美聯洋基外野手「法官」賈吉（Aaron Judge）以及國聯紅雀一壘手戈史密特（Paul Goldschmidt）獲得獎項，1999年增設的漢克阿倫獎主要是表彰各聯盟當中進攻表現最傑出的打者。

根據大聯盟官網說法，每個球團將提供漢克阿倫獎的提名名單，確立各聯盟8位入圍者，再根據球迷以及由小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、奇柏瓊斯（Chipper Jones）、佩卓馬丁尼茲（Pedro Martinez）、史莫茲（John Smoltz）、班奇（Johnny Bench）、畢吉歐（Craig Biggio）、艾迪墨瑞（Eddie Murray）及羅賓楊（Robin Yount）等8位名人堂投票表決，選出各聯盟漢克阿倫獎得主。

30歲的賈吉在今年有歷史性的演出，單季擊出62支全壘打，為美聯及洋基隊史樹立新標竿，賈吉本賽季繳出.311/.425/.686的打擊三圍及131分打點，只差打擊率就能拿下打擊三冠王寶座，另外賈吉也是自吉特（Derek Jeter，2006、2009）、「A-Rod」A.羅瑞格茲（Alex Rodriguez，2007）後，洋基隊史第3位獲得漢克阿倫獎的得主。

今年35歲的戈史密特沒有衰老現象，同樣有著高標的.317/.404/.578打擊三圍，單季打出35支全壘打，僅差1支就能追平生涯最佳，115分打點也是自2017年後最高。另外賈吉、戈史密特也都入圍各聯盟年度MVP的最終人選，大聯盟將會在下周公布得主。