太空人拿下隊史第2座世界大賽冠軍，除了球員本身的實力之外，球團高層精明的操作手腕也是相當重要的，而就在奪冠後第6天，太空人卻意外選擇與合約已經到期的總管克里克（James Click）分道揚鑣，不過已經有冠軍履歷的他，或許不用擔心沒有吃穿。

2020年太空人因爆發偷暗號醜聞，球團在處於混亂之際找上克里克，希望他能重新整頓太空人，最終也如願打下「作弊後」的首座冠軍，只是克里克與太空人老闆克朗（Jim Crane）的關係似乎越來越疏離，傳出是因為克里克無法握有實權的原因。

據美媒《NBC Sports》報導，日前被問及是否回歸太空人，克里克不願回應，記者隨後再問是否與權力遭干涉有關，他也委婉表示每個人都希望仍在自己的領域上，能以專業的角度去負起責任。而就在10日所舉行的記者會上，太空人官方宣布總教練貝克（Dusty Baker）以1年合約回歸，但完全沒有關於克里克任何的消息。

太空人也是自1947年以來，首支奪下世界大賽冠軍後卻更換總管的球隊。44歲的克里克曾在光芒服務14年，起初他是球團營運專員，一路躍升為營運總監，在太空人聘請他之前，克里克擔任光芒3個賽季的球團營運副主席。