大聯盟年度最佳教練今（16）日公布得主，2聯盟皆由老面孔拿下，法蘭柯納（Terry Francona）本季帶領守護者拿下美聯中區冠軍，也是他生涯第3度獲選美聯最佳教練，而國聯則由大都會總教練修瓦特（Buck Showalter）奪得，他也是史上首位在4支不同球隊拿下最佳教練獎項的第1人。

2020、2021年賽季皆因健康問題提前離開球隊，63歲的法蘭柯納在今年成功整合球隊，儘管守護者是全大聯盟最年輕的隊伍，但在投打方面由拉米瑞茲（Jose Ramirez）、比柏（Shane Bieber）共同領銜，9月之後守護者拿下24勝10負的佳績，甩開被外界認為最有機會的白襪及雙城，以11場勝差拿下美聯中區冠軍。

修瓦特每當執教新球隊，總是能讓隊伍谷底翻身。(美聯社)

66歲的修瓦特接掌了今年誓言奪冠的大都會，在一路順風順水的情況下，大都會曾在國聯東區建立了最多10.5勝場差，卻在球季末最後一刻遭到勇士翻盤而落入外卡，不過大都會拿下單季101勝對比去年77勝有巨幅進步，加上率領球隊重回自2016年後首次季後賽，修瓦特仍備受肯定，拿下生涯第4座年度最佳教練的最高榮譽。

修瓦特成為大聯盟歷史上頭一位在4支不同隊伍獲得年度最佳教練的名帥，他曾在1994年洋基、2004年遊騎兵及2014年金鶯奪下此獎，修瓦特也加入了拉魯沙（Tony La Russa，3隊）及考克斯（Bobby Cox，2隊）的行列，4度榮獲年度最佳教練。