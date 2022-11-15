今年投出回春表現的韋蘭德（Justin Verlander）幫助太空人摘下世界大賽冠軍，外界預期太空人會與他重簽，但是暫時還沒有發生。美媒《The Athletic》指出韋蘭德是「待價而沽」，他今年再度入圍美聯賽揚獎，耐心等下去有機會吸引道奇、大都會、洋基等大市場球隊出手。

自由市場上已有14位先發投手獲得合格報價（年薪預估超過2000萬美元），包括狄葛朗（Jacob deGrom）、羅棟（Carlos Rodón）、巴西特（Chris Bassitt）、安德森（Tyler Anderson）、艾沃迪（Nathan Eovaldi）等人。韋蘭德沒有獲得合格報價，新東家不必犧牲選秀籤，在洽談合約方面略有優勢。

另一方面，大都會預計簽回狄葛朗，可能的競標者勇士、遊騎兵傳言都開始退卻，勇士的先發輪值很穩，還有野手空缺要解決，遊騎兵則是沒那麼多預算。韋蘭德明年2月將滿40歲，過往最厲害的投手大約能維持全盛期直到42歲。

史上最年長的賽揚獎得主（以例行賽最後一日計算）是2004年「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens），他當時已滿42歲，碰巧也是在太空人，當時還屬於國聯球隊。更厲害的是當年第2名的蘭迪強森（Randy Johnson）也年滿41歲。事實上賽揚（Cy Young）本人42歲時也還繳出19勝15敗、2.26自責分率，完投30場的驚人數據。