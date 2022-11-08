「二刀流」球星大谷翔平新球季將繼續從天使隊出發，總管米納森（Perry Minasian）公開告訴媒體「季外絕對不會交易大谷翔平」。天使上個月拿出破紀錄的3000萬美元年薪，避免與大谷翔平走上仲裁庭。其實仲裁官也是依據球員表現來評判，大谷的二刀流數據是前所未見，到了仲裁庭可能對天使很不利。

大谷翔平在天使只剩2023年最後一個球季，如果天使什麼都不做，等到他進入自由市場就是人財兩空，最好的機會是在2023年球季中途將他賣出換取大量資源。特別是太空人季後賽所向無敵，例行賽卻屢次被大谷登板擊敗，可以肯定的是今年世界大賽之後，大谷在各隊之間的評價更高了。

《紐約郵報》報導，天使老闆（Arte Moreno）預計真的會出售球隊，《富比世》估價價值22億美元，實際成交價碼可能更高，甚至超過大都會轉手的24億美元。天使未來的建軍方向未知，大谷也打算在自己的全盛期轉去競爭力更強的球隊。

大谷在投手丘上15勝9敗、2.33自責分率（美聯第4）、219次奪三振（美聯第3）。打擊方面有0.273打擊率、36轟、95打點，攻擊指數0.875，入圍美聯年度MVP。不過在「法官」賈吉（Aaron Judge）的強勢問鼎之下，大谷今年獲選MVP的機會很小。