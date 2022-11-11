大聯盟今（11）日透過《MLB Network》公布銀棒獎得主，洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）、紅雀一壘手戈史密特（Paul Goldschmidt）繼獲得漢克阿倫獎（Hank Aaron Awards）後再獲殊榮，天使「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則是第9度獲獎，而隊友大谷翔平再次與打擊獎項擦身而過。

每個球團將推出4名投票者（1名經理+3位教練），選出各個位置裡進攻表現突出的選手，與今年的金手套獎相同，銀棒獎也設立全新的工具人獎，也因為本賽季國聯採用指定打擊制，所以沒有投手銀棒獎。

接續昨日頒發的漢克阿倫獎，賈吉、戈史密特又再度獲得銀棒獎，「法官」連續2個賽季、生涯第3度獲獎，而戈史密特則是睽違了2個賽季獲銀棒獎，也是他轉隊到紅雀後首次。另外2人也都有非常高的機率能在下禮拜公布的年度MVP當中，再度於獎盃刻上自己的名字。

即便因傷缺席一個月的時間，卓奧特還是能繳出2成83打擊率、40轟的優質成績，也沒有意外拿下他第9次的銀棒獎，至於入圍指定打擊及工具人銀棒獎的大谷翔平，雙雙敗給阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）及阿萊斯（Luis Arraez）。

本季銀棒獎得主

捕手

美聯：柯克（Alejandro Kirk）

國聯：瑞爾穆托（J.T. Realmuto）

一壘手

美聯：洛威（Nathaniel Lowe）

國聯：戈史密特

二壘手

美聯：艾爾圖維（Jose Altuve）

國聯：麥尼爾（Jeff McNeil）

三壘手

美聯：拉米瑞茲（Jose Ramirez）

國聯：艾瑞納多（Nolan Arenado）

游擊手

美聯：波格茲（Xander Bogaerts）

國聯：崔伊騰納（Trea Turner）

外野手

美聯：賈吉、卓奧特、胡力歐羅德里格茲（Julio Rodriguez）

國聯：貝茲（Mookie Betts）、席瓦伯（Kyle Schwarber）、索托（Juan Soto）

指定打擊

美聯：阿瓦瑞茲

國聯：貝爾（Josh Bell）

工具人

美聯：阿萊斯

國聯：祖瑞（Brandon Drury）