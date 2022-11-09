擔任大聯盟總教練的第26個年頭，貝克（Dusty Baker）終於獲得執教生涯首座世界大賽冠軍，也是大聯盟史上最年長獲得桂冠的教頭，根據大聯盟官網消息，73歲的貝克已與球團達成協議，預計明年球季還是由他繼續執掌太空人兵符。

對於貝克來說，本賽季寫下了許多重要的里程碑，今年5月完成了總教練生涯第2000勝，隨後更是帶領太空人近6年第4度闖進世界大賽，最終以4勝2負擊敗費城人奪冠，貝克可以說是收獲滿滿。據美媒《USA TODAY》報導，除了貝克之外，總管克里克（James Click）預計也將替太空人續戰2023年球季。

2020年初爆發偷暗號事件，貝克臨危受命接下太空人隊總教練一職，被外界指指點點的他們，士氣顯然沒有受到太大影響，貝克率領太空人的3個賽季，每年至少都能闖進美聯冠軍賽，而今年終於嘗到世界大賽冠軍的甜美滋味，但貝克的目標不只有這樣，「我總是把這句話掛嘴邊，如果我贏下了一座冠軍，那麼我會想再拿下一座。」正隨太空人參與冠軍遊行的貝克說道，「這是我有史以來最開心的一次，我已經很久沒有這種感受，因為距離上次參加遊行已經是40年前的事了，這對我及我的家人，甚至是休士頓都有很大的意義。」

貝克是第12位拿到2000勝的大聯盟總教練，除了下賽季將接掌遊騎兵的波奇（Bruce Bochy）外，有10位已經進駐了古柏鎮當中，終結執教生涯無冠的貝克，未來也將會是名人堂成員之一。