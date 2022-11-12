生涯累積大聯盟史上最多的4256支安打，彼德羅斯（Pete Rose）的紀錄高掛了36個年頭，就拿近期所熟悉的吉特（Derek Jeter，生涯3465安打排史上第6）及剛退休的普侯斯（Albert Pujols，生涯3384安打排史上第10），都距離彼德羅斯一大截，就知道這紀錄非常難以攻破。

現年81歲的彼德羅斯自1989年以來，一直被大聯盟禁止參與官方相關事務，原因是彼德羅斯曾經坦承在擔任紅人隊總教練期間有涉賭行為，也因此儘管貴為大聯盟安打王，彼德羅斯始終無法與棒球名人堂沾上邊。

根據美國八卦網站《TMZ》透露，彼德羅斯已寄信給大聯盟總裁曼佛雷德（Rob Manfred），信中內容不外乎是懇求自己能復職並期待獲得名人堂票選資格，「我讓所有人失望了，使我們所愛好的運動蒙羞，這是我每天都在反省的事情。」

曼佛雷德自2014年從賽里格（Bud Selig）手中接下大聯盟總裁位子，延續前朝對彼德羅斯終身禁賽的決策，2015年曼佛雷德就已經拒絕彼德羅斯提出的復職申請，「他是否對自己的錯誤行為有一定了解？是否願意承擔所有責任？或是已經理解自己對棒球造成的傷害？我對他信心不足，總而言之，他沒有表現出認錯誠意的行為舉止。」