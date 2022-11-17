大聯盟今（17）日公布2聯盟賽揚獎得主，美聯部分並沒有爆出令人意外的結果，由39歲太空人王牌韋蘭德（Justin Verlander）再次獲得這投手最高榮譽，從2022年例行賽開始後，韋蘭德在各大媒體預測的賽揚獎榜單當中，一直是穩定的領跑者，這也是韋藍德職業生涯第3座賽揚獎。

從接受韌帶重建手術（Tommy John）完整歸來的第1個球季，韋蘭德仍是完美銜接上了高強度的賽程，單季拿下18勝4負，領先全大聯盟的1.75防禦率，投出的175局當中送出185次三振，更令人訝異的是，韋蘭德已經是要接近40歲的年紀了。

今年季後賽雖然投得跌跌撞撞，韋藍德終於還是破除了世界大賽不勝魔咒，並帶領太空人奪下世界大賽冠軍，在季後賽成績不影響票選的情況下，韋蘭德還是拿下生涯第3座賽揚獎，也是他轉戰太空人後的第2座。

季末韋藍德不執行2500萬美元球員選擇權，投入自由市場後的他預期將吸引不少球隊上門報價，在投出幾近完美的賽季後，加上賽揚獎的加持之下，韋藍德將會有非常多的籌碼去追尋更優渥的合約。