費城人超級強打哈波（Bryce Harper）在季後賽發揮球星價值，尤其在國聯冠軍賽G6的逆轉2分彈，率領費城人成功跨過教士勇闖世界大賽，不過明年的開季階段，費城人可能將會少了哈波助陣，球團總裁鄧布勞斯基（Dave Dombrowski）在今（17）日媒體見面會中表示，哈波將於下周接受手術，解決今年賽季一直困擾著他的內側副韌帶（UCL）撕裂傷勢。

為了減輕手肘負擔，哈波今年多數擔任指定打擊位置，但依然避免不了傷勢加劇，鄧布勞斯基提到，目前仍不清楚哈波的受傷程度及實施何種手術，但是一般來說，「湯米約翰手術」（Tommy John Surgery）是UCL撕裂典型的補救辦法。

對於野手而言，動「湯米約翰手術」的復健期會比投手來的短，因為野手不需要頻繁動用手臂全力去投球，「二刀流」好手大谷翔平就曾在2018年10月接受「湯米約翰手術」，隔年5月初就以野手身份重回賽場，就算哈波接受「湯米約翰手術」，也不至於會缺席整個賽季。

在哈波的缺陣之下，費城人大膽啟用今年才登上大聯盟的新秀霍爾（Darick Hall）暫代指定打擊位置，不過卻繳出不俗的長打火力，霍爾出賽41場繳出9轟、16分打點，OPS值來到平均以上的0.804，但他並沒有被帶進季後賽名單當中。