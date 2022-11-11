洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）明年球季情歸何處？是今年休賽季最大的話題，儘管洋基有意再續前緣，但主動權仍是在本季打出超亮眼成績的賈吉身上，不只洋基，就連道奇、巨人都盡全力爭搶這位剛打破美聯單季全壘打紀錄的好手，不過據《The Athletic》記者Jim Bowden報導，近年美聯西區的霸主道奇，對洋基來說才是真正的威脅。

今年季後賽首輪意外敗給教士後，也讓道奇再度動起花大錢搶明星球員的念頭，賈吉正是其中1個目標，儘管洋基採溫情攻勢對賈吉喊話回歸球隊，Bowden則認為道奇若能騰出薪資空間，將能提供賈吉想要的報價，成為洋基最大競爭對手，「崔伊騰納（Trea Turner）將成為自由球員，今年年薪1700萬美元的貝林傑（Cody Bellinger）具有仲裁資格，騰納（Justin Turner）有1600萬美元的球隊選項，也能以200萬美元買斷他，表現不佳的金柏若（Craig Kimbrel）今年也有1600萬美元的薪資，若把這些合約清出，足以容納賈吉明年賽季的薪水。」

賈吉生涯至今守過中、右外野，Bowden表示他的到來並不會造成道奇守備位置擁擠的困擾，「如果道奇決定放棄貝林傑獲得賈吉，球隊可以讓貝茲（Mookie Betts）守中外野；或是放走崔伊騰納，讓勒克斯（Gavin Lux）移防至游擊，貝茲來守二壘。」

身為加州人的賈吉，據傳巨人也對他有極大興趣，Bowden則不以為然，「他們正在進行重建，至少有好幾年的時間不會在季後賽上出現，特別是與道奇及教士同個分區。」